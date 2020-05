Il finanziere in pensione Alfredo Potente compie 90 anni: targa ricordo dagli ex colleghi

Il S.Tenente R. Cpl della Guardia di Finanza Alfredo Potente ha compiuto 90 anni ricevendo gli auguri e congratulazioni dal Comando Generale e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo Col. t. ISSMI Luca Albertario.

Il presidente “dell’A.N.F.I. di Cuneo” Salvatore Coppola e il presidente dell’associazione “Volontari A.N.F.I. di Cuneo” Mario di Vico, si sono recati presso l’abitazione del collega in pensione a Borgo San Dalmazzo consegnandogli una targa ricordo, “con tanti auguri per il suo 90° compleanno riconoscendogli grandi meriti per serietà, impegno, capacità e fedeltà”.

Il Sottotenente ha svolto servizio nella Regione di Trento, frequentando la scuola per sottufficiali a Roma e terminando la carriera in Piemonte (ha prestato servizio ad Argentera, Col di Nave, Ceva e presso il Nucleo Polizia Tributaria di Cuneo).

In pensione ha iniziato l’attività di elaborazione dati in collaborazione con i figli.

Il pensiero dei colleghi: “Caro Alfredo, sembra incredibile ma oggi compi 90 anni! Oltre al fatto che ne dimostri almeno 20 in meno nell’aspetto, è il tuo spirito ad ingannare ancor di più: hai l’entusiasmo e la forza di un ragazzino e osservarti ogni giorno è strepitoso. Sei un modello da seguire e una fonte di grande ispirazione continua”.

