Nella Valle Stura cinque le persone positive al Coronavirus

L’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB -Protezione Civile Valle Stura, continua ad essere operativa attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – nell’affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso.

Si comunica, a proposito della situazione ad oggi in valle Stura, che sono CINQUE i casi positivi al Coronavirus: 3 a Vignolo, 1 a Moiola (da tempo ospite di una struttura sanitaria fuori valle) e 1 a Demonte (domiciliato altrove); mentre sono OTTO i casi di isolamento domiciliare fiduciario: cinque a Demonte (uno è soggetto rientrato dall’estero), uno a Gaiola (soggetto rientrato dall’estero), uno a Roccasparvera (soggetto rientrato dall’estero) ed uno a Vignolo.

Si segnala poi che sulla homepage del sito dell’Unione Montana Valle Stura ( www.vallestura.cn.it ) sono pubblicati il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, completo di allegati e il decreto n. 57 per le riaperture in Piemonte con le Linee Guida per le attività produttive.

Si ricorda infine che alla luce degli sviluppi dell’emergenza si comunica che i comunicati del C.O.I., a partire da questa settimana, verranno pubblicati solamente due giorni alla settimana: lunedì e giovedì.