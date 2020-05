I ringraziamenti al reparto Covid dell’Ospedale di Saluzzo

In questo momento di grande incertezza e difficoltà, dove ognuno di noi è diventato un numero che quotidianamente modifica i tabelloni della Protezione Civile, desideriamo inviare un messaggio positivo tramite questa lettera di ringraziamento.



Nella nostra famiglia si è verificato purtroppo, un caso di positività al Coronavirus con conseguente ricovero. Fortunatamente non in terapia intensiva ma comunque, non per questo meno drammatico. Isolamento totale del nostro congiunto per quindici interminabili giorni e isolamento fiduciario per tutti noi. A rincuorarci e a sostenerci ci sono stati gli infermieri, veri angeli, dell’Ospedale di Saluzzo che con grande professionalità ma, soprattutto con enorme umanità hanno fatto si che la degenza fosse un po’ meno difficile da affrontare, tant’è che ogni giorno con una video chiamata potevamo parlare con il nostro caro facendoci sentire vicini, anche se lontani.



Grazie a Massimo e a tutta l’equipe infermieristica del reparto Covid.



Un sincero grazie ai medici che giornalmente ci hanno messo al corrente della lenta ma progressiva guarigione di Vincenzo.



Grazie a Silvana, referente della CRI di Paesana che, insieme a tutti gli operatori, si è prodigata per aiutarci nella consegna dell’occorrente necessario durante la degenza. Altre splendide persone (Gabriella e Daniele, Gabriele, Clelia, Elsa e Francesco) ci hanno supportato portandoci la spesa a casa.



Grazie al nostro medico di base dottor Magnano, che ci ha offerto la piena disponibilità dandoci preziosi consigli.



Tutto ciò ci ha fatto riscoprire che c’è ancora umanità, collaborazione e condivisione. Desideriamo ringraziare di cuore tutte queste “Persone” per averci supportato in questo periodo di isolamento totale e irreale dovuto al Covid-19. Grazie ancora a chi ci ha dato la possibilità di pubblicare questa lettera.



Buona Vita a tutti.



Lorena con Alessandro e Francesca