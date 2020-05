Lettera al direttore: "Chiuso per Smart Working"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Dalla mascherina alla mascherata il passo è breve. Stamane un ministro, particolarmente illuminato e forte di una impareggiabile esperienza sul campo, comunica al popolo "mai più il cartellino per gli statali" d'ora in avanti si lavora tra le quattro mura di casa, liberi tutti e si salvi chi può. In buona sostanza anche gli sportelli saranno mascherati con la scritta: chiuso per Smart Working.

Basta con le anagrafi, lontani dai servizi sociali, che barba le poste, le cancellerie, il catasto, l'Inps e via elencando. Facciamo così stiamo tutti rintanati davanti ad un p.c. (avendolo), sai che 'figata' gli impiegati non prendono più l'auto o i mezzi, la gente vive di tempo libero e non intasa più la vita. Insomma sarà per sempre Natale e Pasqua tutto l'anno. Finalmente siamo in buone mani c'è da fidarsi".

Piercarlo Malvolti