"Bene la pedonalizzazione di Viale degli Angeli: le città devono tornare a misura d'uomo"

" Una delle misure che ho più condiviso è stata quella di lasciare per un paio di settimane il Viale degli Angeli pedonalizzato, perché lancia un messaggio importante: le città devono essere a misura d'uomo, abbiamo il diritto di vivere in un ambiente sano e verde ".

" Credo sia un messaggio importante da sostenere e sviluppare, investendo nel trasporto pubblico, nella mobilità sostenibile e nelle ciclabili (andare in bici nelle frazioni fuori dall'altipiano continua ad essere scomodo se non pericoloso) ", aggiunge Fierro: dell'argomento si è parlato ieri sera (martedì 19 maggio) nella riunione della V^ e IV^ commissione consiliare in cui l'assessore Davide Dalmasso ha illustrato le ipotesi di intervento relative alla mobilità cittadina. Proprio nell'ambito della commissione l'assessore Mauro Mantelli ha citato la pedonalizzazione di Viale degli Angeli, sostenendola in toto.

"La crisi sanitaria è necessariamente correlata alla questione ambientale, penso che chi ha la responsabilità di governare le nostre città debba assumere questo ragionamento come priorità - prosegue Fierro nel post - . Proprio per questo sono convinto che chi può decidere debba avere soprattutto il coraggio di rivedere scelte assunte prima della crisi, penso ad esempio ad un parcheggio sotterraneo in pieno centro. Per il prossimo Consiglio presenteremo un'interpellanza sulla mobilità, una proposta alternativa per il domani, anzi, per l'oggi".

Viale degli Angeli ha bloccato il traffico veicolare a partire da domenica 17 maggio. Si proseguirà così sino alle 10 di mercoledì 3 giugno prossimo.