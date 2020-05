Bonus facciate: il Comune di Ceva non garantirà il contributo del 10%

Il sindaco, Vincenzo Bezzone, ha però precisato che "chi si appresta a fare l'intervento lo effettua ugualmente anche senza il contributo del 10% del Comune" e che "in questo periodo si naviga a vista: la previsione di un 10% della cifra giunge a modificare gli equilibri di bilancio. Vale la pena attendere per verificare la situazione finanziaria e in quale misura lo Stato possa contribuire a compensare le minori entrate del Comune per l'emergenza Coronavirus".

L'esponente dell'opposizione Mottinelli ha sottolineato come la sua proposta fosse stata presentata a febbraio, quando ancora non si parlava di crisi epidemiologica, prima di vedersi respingere l'ordine del giorno.