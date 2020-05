Coronavirus, Garessio rivoluziona la viabilità: nuove aree pedonali e ztl

Il Comune di Garessio, in seguito ai provvedimenti governativi e regionali a contrasto dell'emergenza sanitaria che hanno imposto stringenti misure alla gestione del commercio fisso e degli esercizi di ristorazione, ha progettato una nuova viabilità cittadina, volta a consentire una vivibilità inedita delle aree urbane.

Come annunciato dall'amministrazione, a partire da venerdì 22 maggio fino a domenica 8 novembre 2020 sarà istituita una nuova zona a traffico limitato con aree pedonali, in vigore 7 giorni su 7 dalle 9 alle 20 (con traffico consentito agli aventi diritto dalle 13 alle 16). Essa includerà via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra la statale 28 e piazza Santa Caterina, e via Polti, nel segmento incluso tra piazza Indemini e via Adua.

Saranno invece pedonali piazza Marconi, via Polti (area portico ex mulino), piazza Santa Caterina (traffico consentito verso la chiesa), piazza Vittorio Veneto (nella parte a valle) e via al Santuario (tratto tra piazza Tornatore e ingresso Villa Randone).

"Il provvedimento, nato di comune accordo con i commercianti garessini, vuole agevolare il commercio locale e stimolare una fruizione più lenta e consapevole del nostro centro storico - spiegano dal municipio -. Bar e negozi potranno usufruire del suolo pubblico a titolo gratuito per ampliare il proprio spazio di vendita/somministrazione. Ulteriori misure per la gestione dell'accesso agli esercizi pubblici e commerciali per contrastare il contagio da Covid-19 sono state regolamentate con apposita ordinanza del sindaco, visionabile sul sito del Comune di Garessio".