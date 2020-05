Il cuore grande dei piccoli comuni di Granda: il resoconto di #aiutaciadaiutarti

L’epidemia da COVID – 2019 ha messo a repentaglio la salute dei cittadini dell’unione e richiede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza. In particolare si è evidenziata una disponibilità limitata di dispositivi di protezione individuali con particolare riferimento alle Mascherine Chirurgiche fondamentali a proteggere la popolazione dalla diffusione del contagio.

L’Unione del Fossanese ha attivato moltissime iniziative per contrastare l’emergenza: ha immediatamente attivato un numero unico per supportare eventuali esigenze non sanitarie dei cittadini, ha coinvolto la protezione civile in numerosi servizi a supporto della popolazione attivando un servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità.

L’Unione del Fossanese ha istituito una campagna di raccolta fondi per poter aiutare e sostenere i cittadini dell’unione del Fossanese. La raccolta fondi si è posta l’obiettivo, attraverso donazioni libere, di supportare le attività straordinarie per la gestione dell’emergenza. La proposta è nata dalla consapevolezza che tutti potessero contribuire a sostenere il sistema locale ed intercomunale di protezione della popolazione.

Si è aperto un conto corrente bancario dedicato, affiancandolo ad una forma innovativa di partecipazione usando la piattaforma “Go Fund me”. Tale piattaforma ha reso più agevole l’interazione ed il coinvolgimento del singolo cittadino permettendo la diffusione del messaggio sui “social” ed il pagamento di cifre più modeste ed accessibili tramite carta di credito.

L’Unione del Fossanese ha deciso di impiegare come motto per la campagna “Aiutaci ad Aiutarti” e relativo hashtag #UDFAiutaciadAiutarti. Si ringrazia Fabio Sarotto che ha ideato, realizzato e donato all’unione un logo che simboleggia l’iniziativa.

L’unione dei comuni del Fossanese, per combattere l’emergenza coronavirus, ha messo in atto una produzione di mascherine chirurgiche per i cittadini, i lavoratori, le forze dell’ordine, gli uffici aperti al pubblico pur nel emergenza contagio, gli addetti alla vendita di alimentari, medici, infermieri, farmacisti e tutto il personale sanitario degli ospedali e delle case di riposo al fine di limitare al massimo la diffusione del contagio.

Questa iniziativa ha visto coinvolte 260 sarte! Le sarte hanno offerto le proprie competenze e capacità donando ore ed ore di lavoro; hanno fornito un contribuito fondamentale alla buona riuscita di questa iniziativa confezionando nelle loro case oltre 100.000 mascherine.

L’iniziativa ha coinvolto sarte volontarie risedenti in 19 comuni della nostra provincia: Bene Vagienna, Genola, Salmour, Sant’Albano Stura, Trinità, Lequio Tanaro, Fossano, Bra, Cervere, Montanera, Morozzo, Magliano Alpi, Vicoforte Mondovi, Roccaforte Mondovi , Pamparato, Cuneo, Cervasca , San Benigno, Caraglio, Boves.

Destinatari: le 100.000 mascherine sono state consegnate all’ospedale Santa Croce di Cuneo, all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, all’ospedale di Mondovì, all’ordine dei medici di Cuneo, alla Croce Rossa Cuneo a molte Farmacie del territorio, a molte case di riposo, alla Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo), a Pro Loco e “Piccoli comuni”, alla Fidas, alle BCC d i bene Vagienna e di Pianfei e Roccadebaldi, a Confartigianato, a Confcommercio, Cia Confederazione Agricoltura, alle stazioni dell’arma dei Carabinieri del territorio, alla guardia di finanza, alle forze dell’ordine della città di Torino, a numerose industrie tra cui Eastaly, aziende artigiane, commercianti, agricoltori, associazioni di beneficenza e onlus che sostengono enti sanitari, a tutti quelli che, durante questa crisi inaspettata, si sono dovuti adattare autonomamente alla gestione dell’emergenza.

I sindaci e gli assessori dell’Unione del Fossanese hanno promosso e sostenuto immediatamente l’iniziativa e contribuito in prima persona: Il sottoscritto ha ideato e coordinato l’iniziativa, Beccaria Damiano e Roberto Salvatore hanno gestito la parte informatica, finanziaria e l’interazione con le banche,; Giorgio Bozzano ed Ernesta Zucco che hanno promosso l’iniziativa sensibilizzando il territorio e gestito la logistica e l’interazione con le sarte volontarie del territorio, Gianfranco Sineo e Flavio Gastaldi che hanno promosso l’iniziativa, sensibilizzato il territorio collegando e coinvolgendo l’interazione fra l’unione, i Volontari e le istituzioni.

Fondamentale è stato il lavoro dei numerosi volontari che hanno collaborato per la realizzazione del progetto presso la base operativa a Bene Vagienna, tagliando il tessuto, l’elastico, preparando tutto il necessario al confezionamento delle mascherine, consegnando il materiale alle sarte e ritirando le mascherine confezionate.

Le donazioni effettuate da cittadini, particolarmente sensibili all’iniziativa , sono state tutte devolute all’Unione del Fossanese che le impiegherà per supportare la protezione civile e la gestione dell’emergenza. Tali risorse provengono dal territorio e verranno reinvestite sul territorio.

I contributi in denaro sono stati: Fondazione Cassa di risparmio di Fossano oltre 10.000.00 Euro , per l’acquisto di una macchina per produrre mascherine , Bene Banca 10.000.00 euro per l’acquisto di divise per la protezione civile dell’Unione del Fossanese oltre ad una seconda donazione di € 2.100,00 ,Cassa di Risparmio di Fossano € 2.000,00, Banca Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano € 2.000,00 per l’acquisto di divise per la protezione civile ditta Dentis 20.000 euro, ditta Euromed 3.000 euro, ditta Fontanafredda € 3.000,00, ditta Hero € 2.000,00, ditta Eurospatampa € 2.000,00,ditta Alpi Acque € 1.500,00,Ditta Berdardi Corrado € 1.000,00, ditta Ta.Vo.Le.Ra. € 1.000,00, ditta Kos Care di Milano € 900,00, ditta Synthomer 2000,00 euro, ditta Sinnetrico groupe € 500,00, Cantina Clavesana € 360,00, la ditta C&B due srl € 300,00, ditta Plasticks & Seals € 300,00, ditta Tector € 150,00, ditta T.M. Autotrasporti € 150,00, lo studio A&T Progetti € 100,00, ditta Rossi Manuela € 50,00

Anche le associazioni hanno fatto sentire la loro presenza con le seguenti donazioni: Associazione Centro Alfredo € 6.000,00, Confederazione italiana agricoltori € 3.600,00, ProLoco Trinità € 1.200,00,Associazione Vol.A. € 1.000,00, Circolo ricreativo aziendale Cassa di risparmio di Fossano € 800,00 Avis Bra € 750,00, Amici per la sanità € 750,00, Amici Casa di Riposo Sampeyre € 600,00, Associazione l’anello forte € 600,00, Proloco Borgo € 500,00, Ecobeinale € 500,00,Associazione Enzo… il viaggio insieme continua € 500,00, Associazione pro Somano € 450,00, Associazione Confartigianato Imprese € 450,00, Compagnia teatrale Gli Instabili di Trinità € 300,00, U.S. Trinità € 300,00,Associazione Sportiva V.B.C. Augusta € 300,00, Cooperativa operatori sociali € 225,00, Terre dei Savoia € 200,00,A.S.D. Santaalbano 300.00 €, Banda Musicale città di Bene Vagienna 150€ , Banda Brusca 300 €.

Moltisssimi cittadini hanno voluto effettuare anonimamente cospicue donazioni.

Donazioni in Materiali

Eurostampa vino, Anselmo pasta, Ferrero Uova di Pasqua, Balocco Colombe, Maina Colombe, Venchi uova di Pasqua, Cantina Villadoria vino, Outlet Village Mondovicino buoni spesa, Clegor olio, Rimer Service di Fassi aghi e olio per manutenzione macchine da cucire, Giovanni Rana sughi per pasta, Capetta Vini vino.