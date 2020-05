Lutto a Bra per l’improvvisa scomparsa della parrucchiera Giulia Zoroddu, aveva solo 45 anni

Lutto a Bra dove si è spenta improvvisamente, a causa di un malore fulminante, Giulia Zoroddu. La donna aveva solo 45 anni ed era molto conosciuta in città per il suo lavoro di parrucchiera, che esercitava nel negozio “Ricci e Capricci” di via Cacciatori delle Alpi.

La piangono i figli Alex, Giorgia con Thomas, la mamma Vincenza, la sorella Stella e il fratello Valerio.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno pervenendo in queste ore, anche attraverso i social, alla famiglia in questo momento di grande afflizione.

La benedizione avrà luogo giovedì 21 maggio, alle ore 15, all’ingresso del cimitero cittadino, con la presenza dei soli familiari, a norma della decretazione governativa. Non ci sono parole, ma solo dolore e tristezza.