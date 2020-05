Savigliano dal 22 maggio riparte il mercato extralimentare

Il mercato di Savigliano riapre ai banchi extralimentari a partire da venerdì 22 maggio. A confermarlo l’ultima ordinanza sindacale del Comune in cui si applicano le normative regionali che consentono anche agli altri ambulanti di tornare a vendere al mercato a partire dal 20 maggio.

Gli stalli del mercato in piazza del Popolo saranno predisposti in modo da lasciare corridoi larghi per il passaggio per la clientela che dovrà rispettare la distanza di sicurezza di un metro.

In piazza del Popolo saranno inoltre chiusi al pubblico i passaggi di interfila tra banchi e al venerdì le file 2, 3, 4 e 5 e i relativi parcheggi saranno spostati per poter garantire maggior spazio libero all’ingresso del mercato.

Come in precedenza, l’area mercatale sarà delimitata da transenne e nastri con due solo punti di accesso e di uscita per poter monitorare e limitare l’ingresso delle persone. A controllare saranno i volontari della Protezione Civile e la Polizia locale.

In piazza Cavour saranno aumentate invece la distanza tra le due file di banchi e tra gli stessi in modo da riuscire anche in questo caso a mantener la distanza di sicurezza. Sarà sempre delimitata da apposite transenne e ci sarà un solo punto di ingresso e di uscita.

Torna aperta al mercato anche l’area di piazza Santarosa che a differenza delle altre due piazza non sarà recintata o delimitata, il distanziamento sociale sarà comunque garantito grazie all’ampia area su cui sono predisposti i banchi su due file.

Resta l’obbligo di indossare la mascherina per i clienti così come per gli operatori del mercato i quali dovranno inoltre indossare guanti in lattice. Gli ambulanti dovranno poi mettere a disposizione un dispensar igienizzante, alla santificazione degli strumenti prima dell’inzio del mercato e nel caso di vendita di capi di abbigliamento a mettere a disposizione dei clienti i guanti monouso per poter toccare la merce che dovrà essere prima igienizzati.

Per quanto riguarda i mercati delle pulci, potranno svolgersi solo nell’area rialzata di piazza del Popolo e dovranno rispettare le stesse norme igienico sanitarie dei mercati ordinari.

Compresi nell’ordinanza sindacale anche i nuovi orari di apertura delle attività di parrucchieri ed estetisti che potranno essere dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 23.

Dal 25 maggio inoltre dopo essere sanificati saranno riaperte anche le aree attrezzate per i giochi bimbi presenti su tutto il territorio comunale.