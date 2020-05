Savigliano, l'assessore Tesio chiede di annullare la norma per il ricalcolo delle tariffe 2020 sulla raccolta e smaltimento rifiuti

Con la Delibera n.59 del 12 Marzo 2020, l’ARERA (Autorità in tema di energia, ambiente e rifiuti) ha imposto il ricalcolo delle tariffe da applicare in questo anno 2020 per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti.

Questa operazione sarebbe già difficile in tempi ordinari, ma diventa impossibile in piena emergenza sanitaria, oltre ad essere fortemente iniqua. Emerge infatti il forte rischio che il ricalcolo porti a degli aumenti della Tassa Rifiuti, o comunque a variazioni che potranno incidere sugli importi che verranno richiesti ai contribuenti nei prossimi anni.

L’Assessore all’Ecologia di Savigliano Paolo Tesio deciso di scrivere una lettera al Governo e alle rappresentanze dei Comuni (ANCI, ALI, UNCEM) per chiedere un intervento normativo che scongiuri questa eventualità, annullando la norma. La lettera è stata sottoscritta dai Sindaci di ben 60 Comuni della Provincia di Cuneo, fracui tutte le 7 sorelle.

“Noi amministratori locali mettiamo la faccia, nel bene e nel male, verso i cittadini, ma non è possibile chiederci di aumentare le tasse in questo momento per decisioni altrui, su cui non abbiamo potestà. Come possiamo spiegare ai nostri con cittadini che la tassa rifiuti potrebbe aumentare senza alcuna modifica al servizio, ma soltanto perché qualche burocrate ha deciso che vanno ricalcolate le tariffe, con conguagli riferiti ad anni precedenti, o ritardi derivanti da continui interventi normativi?”.

Già difficilmente attuabile in una situazione normale (sul medio-lungo periodo potrebbe portare anche dei benefici), ma non lo si può chiedere in una situazione economica come quella che stiamo vivendo. Il sostegno bipartisan arrivato all’iniziativa denota come questo sia un problema sentito da tutte le amministrazioni locali, indipendentemente dal colore politico. Ringrazio tutti iSindaci che hanno sottoscritto la lettera e supportano questa battaglia, che speriamo possa portare a risultati concreti. “Chiediamo pertanto al Governo, di intervenire per modificare il quadro normativo alla luce del contesto che si sta venendo a creare, e di farlo in fretta”.