Targatocn.it entra nella piena adolescenza ed oggi, 20 maggio, compie 16 anni

Un compleanno da ricordare questo del 2020 dove lo spazio per i festeggiamenti è stato quasi accantonato ma dove tutti abbiamo il diritto e il dovere di ripartire e ricominciare a vivere, seppure in modo nuovo.

Chi lavora nel mondo dell'informazione ha la grande responsabilità di trasmettere notizie chiare, trasparenti e in modo diretto, senza creare allarmismi, in un periodo in cui tutti siamo già costantemente allertati.

Il Covid19 ha cambiato il modo di vivere, di lavorare, di rapportarsi con gli altri ma non ha intaccato Targatocn.it, che non ha bisogno di un vaccino per continuare a stare vicino ai propri lettori. I sacrifici sono, sono stati e saranno tanti nella nostra redazione ma questa crisi economica non può e non deve fermare la comunicazione che rimane il nostro obiettivo e il nostro principio, nella chiarezza intellettuale che da 16 anni ci contraddistingue.

Dietro ogni grande problema di nasconde una grande possibilità e il nostro gruppo editoriale Morenews, di cui Targatocn.it fa parte, ha deciso di portare avanti un evento in cui da sempre ha creduto e ha lottato: la libertà di stampa. Il 3 maggio di quest'anno 2020 e per tutti i prossimi 3 maggio a venire, celebreremo la giornata mondiale della libertà di poter scrivere in modo onesto, come simbolo che ispira chi ha intrapreso questa professione, nonostante l'Italia si trovi nelle ultime posizioni a livello mondiale.

Abbiamo tutti un bisogno estenuante di sentirci dire che andrà tutto bene ma allo stesso tempo le cose non potranno andare nel modo corretto senza dire la verità e questa qualità ci contraddistingue da oltre 16 anni.

Il direttore Barbara Pasqua, che citiamo a nome di tutti i componenti del giornale, continua fin dagli esordi di Targatocn.it a svolgere un lavoro silenzioso che si traduce ogni giorno nell'informazione offerta ai nostri lettori. Un grazie alla nostra redazione, a tutti i colleghi giornalisti che hanno lasciato la loro firma tra le nostre pagine, a chi fa parte della nostra grande famiglia e al reparto tecnico. Un grazie al nostro settore commerciale, che ci permette di esistere con grande professionalità, nonostante il nostro giornale non riceva finanziamenti pubblici.

Oggi il nostro gruppo editoriale è presente con quotidiani on line nelle province del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Montecarlo, Nizza, Costa Azzurra e dal 2020 anche in Lombardia.

Un grazie speciale, il più importante, ai lettori protagonisti nelle segnalazioni, nelle fotografie, nelle rubriche, nei tantissimi commenti sui social: siete il nostro regalo più meritato.