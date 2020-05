Verzuolo, annullata festa patronale del Santo Nome di Maria

Anche se negli ultimi giorni i dati sono abbastanza confortanti purtroppo il COVID-19 continua a circolare nel nostro Paese e le cautele da adottare al fine di prevenire il contagio e contribuire ad arrestare la diffusione del virus sono indispensabili.Per questo motivo, come già anticipato sulla pagina Facebook, la Pro Loco di Verzuolo ha deciso di annullare la Festa Patronale del S. Nome di Maria che avrebbe dovuto svolgersi dal 10 al 14 settembre.

“La Festa Patronale - spiega il direttivo della Pro Loco di Verzuolo - che quest'anno avrebbe portato anche alcune novità, era già tutta organizzata fin dal mese di febbraio ma, dopo molti ripensamenti, abbiamo deciso di annullarla in quanto non sarebbe stato possibile garantire le indicazioni contenute nel Dcpm del 17 maggio che stabilisce che le manifestazioni, consentite a partire dal 15 giugno, dovranno svolgersi rispettando tutte le regole che si rendono necessarie per il contenimento dei contagi (uso della mascherina, distanziamento sociale, ingressi contingentati). Inoltre, per la buona riuscita di una manifestazione serve il prezioso aiuto degli sponsor, ai quali quest'anno non avremmo sicuramente potuto chiedere anche solo un piccolo contributo, essendo per la maggior parte attività commerciali chiuse da mesi alle quali auguriamo una buona ripresa del lavoro. Se la situazione dovesse migliorare, come tutti ci auguriamo, e fossero stabilite norme specifiche per quanto riguarda le feste di paese, valuteremo il da farsi cercando di organizzare almeno una giornata (Domenica 13 settembre) da svolgersi all'aperto. Ci rivediamo il prossimo anno per mangiare, bere e ballare tutti insieme in sicurezza".