Camion ribaltato in frazione Trucchi di Cuneo in direzione Margarita

Un auto articolato si è ribaltato questa mattina, mercoledì 20 maggio, intorno alle ore 6,55 in Frazione Trucchi, in zona Auchan, sulla Sp 422 mentre viaggiava in direzione di Margarita. Ancora sul posto un mezzo della squadra base dei vigili del fuoco di Cuneo intervenuti insieme a un auto gru per la messa in sicurezza del mezzo e per liberare la persona. L'autoarticolato si è ribaltato sul fianco della carreggiata. Il conducente ha riportato poche conseguenze.

In loco anche l'equipe medico sanitario per i primi soccorsi e la polizia per la gestione della viabilità e i rilievi del caso