Incidente stradale a Savigliano, lungo la SP155 in direzione Vottignasco.

Coinvolte un'automobile e una bicicletta, urtatesi per cause ancora da determinare. In conseguenza al sinistro, il ciclista ha riportato ferite; la strada risulta in questo momento bloccata.

Sul posto i carabinieri, l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Saluzzo.