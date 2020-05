Lutto a Savigliano per la scomparsa di Anna Maria Turrini

“Ci lascia una donna forte, positiva, dolce e tollerante, una bella persona” con queste parole il sindaco di Savigliano ricorda Anna Maria Turrini. Ex insegnante delle scuole elementari, è venuta a mancare all’età di 82 anni. Ricoverata in ospedale era positiva al Covid-19, ma presentava un quadro clinico complesso.

Molto impegnata e conosciuta in città, Anna Maria è stata presidente del Consiglio Comunale di Savigliano per due legislature, dal 1995 al 2004. Fondatrice dell’Auser saviglianese era impegnata anche come volontaria al Museo Ferroviario Piemontese.

Sposta con un ufficiale medico dell’esercito, lascia due figli.

I funerali si sono svolti ieri in forma strettamente privata.