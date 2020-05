Scontro frontale tra due auto sulla Sp 62 Paesana-Sanfront, tre feriti: uno è grave

Grave scontro frontale questa mattina, mercoledì 20 maggio, intorno alle ore 6,30 tra una Panda e un Audi sulla Sp 62 Pesana-Sanfront all'altezza dell'incrocio con Borgata Pamparini. Ad avere la peggio nel sinistro le due persone che viaggiavano sulla Panda.



Il conducente è stato trasportato con elisoccorso proveniente da Torino intubato e in codice rosso al Cto del capoluogo piemontese.



Meno gravi le condizioni del passeggero della Panda trasportato in codice giallo con la medicalizzata del 118 all'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano. Nello stesso nosocomio è stato trasportato il conducente dell'Audi con ferite lievi in codice verde.

Intervenute sul posto le ambulanze dell'emergenza sanitaria di Saluzzo e Paesana e tre squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo coadiuvati dai volontari di Barge. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare le persone sulla Panda incastrate tra le lamiere. La strada è stata bloccata. Pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino.