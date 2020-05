Tre auto a fuoco a Borgo San Dalmazzo: forse un atto di ritorsione alla base dell'incendio

Potrebbe esserci un atto di ritorsione alla base dell’incendio che ha colpito diverse autovetture nella prima mattinata di ieri, martedì 19 maggio, in via Principessa Mafalda di Savoia, dove una vettura ha preso fuoco.



Il danno totale non è stato ancora quantificato. Tre auto sono andate completamente distrutte e una quarta ha subito dei danni lievi. Oltre a questo c’è da calcolare il danneggiamento del patrimonio pubblico in quanto le fiamme hanno colpito diversi lampioni del comune. Sono in corso le perizie per stimare l'entità economica delle conseguenze dell'incendio.

L'incidente è stato segnalato nella giornata di ieri dai carabinieri della stazione di Borgo San Dalmazzo. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cuneo i quali hanno messo in sicurezza la zona e spento le fiamme.

Da subito si era pensato ad un corto circuito che aveva poi colpito a catena gli altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Ma stando alle primissime ricostruzioni molti indizi fanno presupporre che si sia trattato di un atto doloso. Le indagini sono in corso.