A Barge maggio è il mese dei diritti umani

Da ormai tre anni il Comune di Barge, in collaborazione col Consiglio di Biblioteca e con diverse Associazioni locali, organizza nel mese di maggio momenti di riflessione sul tema dei diritti umani.

Per quest’anno, tormentato dalla grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, si è pensato in particolare di dare corso ad una serie di incontri in video conferenza da organizzare su piattaforma digitale per relatori e alcuni soggetti direttamente coinvolti, nonché sul canale “YouTube”, dedicati a svariati temi.

Queste le date dei primi due appuntamenti, realizzati in collaborazione con Radio Beckwith Evangelica e il giornale “L’Eco del Chisone”:





Venerdì 29 maggio p.v. , alle ore ore 21,00, in collaborazione con Uncem:





“ Il diritto di coniugare etica ed economia”





Parteciperanno in veste di relatori:

Livio Bertola - Presidente dell’A.I.P.E.C., Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione, che interverrà sul tema “Economia di comunione”

Dario Martina - Presidente della Scuola “Malva Arnaldi” di Bibiana, che interverrà sul tema “L’economia circolare”

Marco Bussone – Presidente Nazionale dell’UNCEM, che interverrà sul tema “La nuova economia in montagna”





Martedì 2 giugno p.v. , alle ore 18,00, in collaborazione con Uncem e Parco Monviso-Mab UNESCO:





“Il manifesto di Assisi e la piattaforma montagna: strategie per innovare”





Parteciperanno in veste di relatori:

Marco Bussone – Presidente Nazionale dell’UNCEM

Fabio Renzi, Segretario Generale di “Symbola”, Fondazione per le Qualità Italiane

Giovanni Teneggi - Direttore Generale di Confcooperative Reggio Emilia

Gianfranco Marengo – Presidente del Parco del Monviso.





La Sindaca Prof.ssa Piera Comba ringrazia sentitamente tutti gli ideatori, gli organizzatori e i partecipanti di questi importanti appuntamenti e invita caldamente a seguirli numerosi nelle modalità telematiche previste.