A Bra venerdì 22 maggio ecco il mercato ma “in sicurezza”

Dopo la buona riuscita del mercato di questa mattina, il primo che ha visto a partecipazione degli operatori che trattano generi non alimentari, già si programmano le modalità con cui si svolgerà l’appuntamento settimanale “esteso” di venerdì 22 maggio 2020.

In accordo con l’Ascom e i rappresentanti degli operatori, l’Amministrazione comunale ha stabilito che i banchi continuino ad essere collocati nelle aree consuete: piazza Caduti per la Libertà, corso Garibaldi, piazza XX Settembre, parte di piazza Spritembach, via Cavour e piazza Carlo Alberto, mentre in piazza Giolitti si svolgerà il tradizionale mercato dei produttori.

Le aree delle tre piazze verranno però delimitate e presidiate da personale incaricato di evitare assembramenti.

Nel caso in cui si registri una concentrazione eccessiva di persone, gli addetti provvederanno a interrompere temporaneamente l’afflusso.Dal Palazzo comunale si rinnova l’appello rivolto a tutti, esercenti e utenti, perché vengano rispettate le norme di sicurezza, a cominciare dal mantenimento della distanza interpersonale.