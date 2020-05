Fossano: la minoranza di centro sinistra chiede una Commissione urgente per parlare di Estate Ragazzi

Con una lettera indirizzata al Presidente della Commissione Servizi sociali e scolastici Enzo Brizio e alla Presidente del Consigli comunale Simona Giaccardi, i consiglieri della minoranza di centro sinistra Rosita Serra, Vincenzo Paglialonga, Paolo Cortese e Francesca Crosetti hanno chiesto la convocazione urgente della Commissione consiliare servizi sociali e scolastici per affrontare il tema delle Estate ragazzi cittadine in questo periodo emergenziale per l’epidemia da Covid-19. la richiesta giunge “per capire quale sia il progetto dell’Amministrazione comunale al riguardo, dando a tutti gli interessati (dalle famiglie agli operatori di settore ed enti vari), attraverso la piattaforma Go to Meeting, di partecipare come uditori alla riunione”. I consiglieri hanno altresì scritto che sarà l’occasione “per portare le nostre proposte in un’ottica di collaborazione istituzionale, nonostante il poco tempo a disposizione prima del mese di giugno”.