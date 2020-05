Nasce "Radicali Cuneo": l'associazione territoriale di Radicali Italiani per la Provincia di Cuneo

Radicali Cuneo sarà un gruppo che, si legge nella proposta di atto costitutivo, porterà avanti sul territorio le storiche battaglie della cosiddetta “Galassia Radicale”, e non potrà presentarsi in nessuna competizione elettorale. Si potrà iscrivere chiunque, anche se non italiano, minorenne o di altro movimento politico. “Radicali Cuneo” lavorerà sul territorio, come amano dire i Radicali, mai per interessi elettorali, ma per rianimare la vita politica della Provincia, fungendo da attenta sentinella per la democrazia e per i diritti di tutti.