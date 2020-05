RAI, la Lega chiede chiarezza sui compensi al professor Roberto Burioni

“Abbiamo presentato un quesito alla Rai in commissione di Vigilanza affinché l’azienda chiarisca la questione relativa al percepimento dei compensi da parte del prof. Roberto Burioni per la partecipazione al programma di Fazio, ‘Che tempo che fa’ ”. Così in una nota i parlamentari della Lega, Paolo Tiramani, capogruppo in Commissione di Vigilanza, Giorgio Maria Bergesio, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Igor Iezzi e Simona Pergreffi.