40° Concerto di Ferragosto: il consigliere Vincenzo Pellegrino propone di ospitarlo nel Parco della Resistenza di Cuneo

L'Orchestra Bruni - grande protagonista del Concerto di Ferragosto - "nel giardino di casa", ovvero nel Parco della Resistenza del capoluogo. E' questa la visione che conserva il consigliere comunale di Cuneo Vincenzo Pellegrino (Centro per Cuneo) per l'edizione 2020 del grande evento, la numero 40. Pellegrino ha realizzato un'interrogazione apposita, che verrà discussa nel consiglio comunale del mese corrente, convocato in prima seduta per lunedì 25 maggio. Certamente le limitazioni riguardanti i grandi eventi della "fase 2" dell'emergenza sanitaria incideranno sul Concerto, se non altro limitandone il pubblico a un massimo di 1000 unità. Per lo scrivente potrebbe però essere l'occasione, questa, di realizzare un Concerto diverso dal solito, ad altitudini nettamente inferiori. Portare il Concerto a Cuneo, in un'area verde sufficientemente ampia da assicurare il distanziamento sociale come il Parco della Resistenza, significherebbe per esempio aprirlo più agevolmente alla partecipazione di anziani, bambini/ragazzi e persone affette da disabilità (purtroppo lontane dai siti che hanno tradizionalmente ospitato il Concerto).

"Cuneo, Capitale delle Alpi del Mare, può essere candidata ad ospitare la 40° edizione del Concerto di Ferragosto dell'Orchestra 'Bartolomeo Bruni' - commenta Pellegrino - . Con il Parco della Resistenza circondato dalla cornice delle Alpi, ha il sito naturale per ospitare e celebrare la quarantesima edizione del Concerto di Ferragosto ed il Comune di Cuneo ha la struttura necessaria per provvedere a organizzare al meglio la predisposizione e la gestione dell’evento".

"Potremmo avere – per la prima volta, in circostanze auspichiamo irripetibili – l’Orchestra Bruni nel nostro ‘giardino di casa’. Le linee guida consentono concerti all'aperto con un numero massimo di 1.000 spettatori. Potrebbe essere l'occasione per favorire una straordinaria partecipazione di anziani, bambini e persone diversamente abili che normalmente hanno maggiori difficoltà a raggiungere i classici siti del Concerto".