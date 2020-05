A Verzuolo rimangono chiusi i parchi: “Impossibile mettere in atto le misure di sicurezza imposte dal Governo”

Ieri, lunedì 18 maggio, è tornato a riunirsi – a Verzuolo – il Coc, Centro operativo comunale, su convocazione del sindaco Gian Carlo Panero.

Qui, il Coc è attivo ormai da fine marzo. La riunione di ieri aveva l’obiettivo di analizzare le nuove disposizioni di Governo e Regione Piemonte per la Fase 2. In apertura il sindaco ha comunque comunicato che restano tre i verzuolesi positivi al Covid-19, di cui solo due residenti in città.

Prima questione affrontata, la riapertura dei parchi pubblici. Nonostante l’Amministrazione comunale di Verzuolo comprenda l’importanza per la popolazione di poter accedere alle aree verdi, le norme imposte dal Governo ne rendono impossibile la riapertura.

Il Governo impone ai gestori, in questo caso il Comune, di “mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di manutenzione e controllo periodico, pulizia periodica degli arredi, supervisione degli spazi”.

Non solo: sempre il Governo impone di “eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti, che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico di almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell’area”.

“Verzuolo dispone, fortunatamente, di numerose aree verdi – commenta Panero –: tuttavia predisporre tali misure per ciascuna di esse o anche solo una parte è organizzativamente, gestionalmente ed economicamente insostenibile.

Nelle scorse ore mi sono confrontato con colleghi sindaci del saluzzese ed il pensiero è lo stesso. Anche la Protezione civile, in questo periodo di emergenza già impegnata su più fronti, ad esempio, questa settimana, con la consegna delle mascherine fornite dalla Regione, non può garantire le attività di controllo.

Attendiamo che il Governo o la Regione chiariscano la situazione o stanzino apposite risorse”.

Nell’attesa, però, il Coc ha deciso per lo “spacchettamento” delle panchine, “fettucciate” e rese “off-limit” a fine marzo, con l’aggiornamento dei cartelli informativi (ne erano stati affissi 250 in paese) e la richiesta ai cittadini di essere responsabili, rispettando il distanziamento sociale, l’uso della mascherina ed evitando di creare assembramenti.

Anche la questione dehors resta in attesa di chiarimenti: “Siamo disponibili ad andare incontro alle attività commerciali – prosegue il sindaco – ma occorre che la Regione preveda una deroga alle attuali norme in materia di sicurezza sanitaria e di costruzione delle strutture.

Solo allora i Comuni potranno davvero favorire il commercio, concedendo, ad esempio, nuovi spazi senza il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico”.

Il Coc ha affrontato anche la questione mercato. Gli uffici stanno studiando la possibilità di mantenerlo nella “storica” posizione tra piazza Martiri della Libertà e vicolo Fucina, garantendo comunque controlli, perimetrazione ed entrata ed uscita differenziate. Il ritorno al mercato nella sua normale “veste” (alimentari ed extralimentari) scatta dal 20 maggio: di conseguenza il mercato del 26 maggio sarà gestito già con le nuove norme.

Sulla riapertura al pubblico del Municipio è in corso da parte del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione la redazione del nuovo protocollo di sicurezza. Solo una volta approvato e attivate tutte le norme sarà possibile la riapertura, che sarà comunicata sul sito istituzionale dell’Ente e sulla relativa pagina Facebook con la conseguente rimodulazione degli orari.

L’Amministrazione ha già anticipato che, sicuramente, sarà creato a piano terra un “punto filtro”, con un dipendente comunale e un volontario della Protezione civile per smistare il pubblico e controllare a campione la temperatura corporea. L’utenza sarà invitata, come da direttive governative, ad utilizzare il più possibile telefono e e-mail per la risoluzione delle proprie problematiche.