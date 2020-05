Bra studia misure per la ripresa: Comune promuove tavolo con associazioni di categoria, sindacati e banche

Rilancio delle attività economiche del territorio, lavoro, impresa, commercio e famiglie. Queste le tematiche su cui opererà il nuovo Tavolo di Lavoro intersettoriale per la Ripresa, promosso dal Comune di Bra col coinvolgimento dei principali attori territoriali: rappresentanti delle associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e istituti bancari.



Il primo incontro di quello che si configura come un vero e proprio percorso sinergico per la ripresa economica post emergenza è stato l’occasione per una ricognizione d’insieme delle principali criticità, con focus nei rispettivi settori di competenza, e per definire strumenti e attività da intraprendere in concertazione, a sostegno del territorio.



“L’emergenza sanitaria non è finita, ma ora è necessario guardare anche alla ripartenza – commenta il sindaco Gianni Fogliato -. Destineremo una quota del bilancio comunale per rilanciare l’economia cittadina, insieme ai circa 60mila euro di contributi già raccolti con la campagna solidale #IoaiutoBra. Ringrazio le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli istituti bancari che con noi partecipano a questo tavolo di lavoro per la ripresa: solo lavorando in sinergia riusciremo a rispondere in maniera efficace alle esigenze del territorio, attivando misure di sostegno mirate e puntuali. Tra le prime iniziative in cantiere, anche la creazione di un punto unico di informazione sulle opportunità attivate, per agevolare l’accesso a tutti gli aventi diritto”.