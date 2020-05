Chiusa di Pesio torna "aperta": si riparte con le attività produttive

Anche per Chiusa di Pesio - il cui tradizionale giorno di chiusura è al lunedì, proprio come a Boves - la riapertura è slittata di un giorno: si è ripartiti ieri (martedì 19 maggio) con la maggior parte delle attività produttive. E i negozianti - tranne i bar e i ristoranti, ancora "al palo" per qualche giorno e confinati al servizio d'asporto, per chi può garantirlo ovviamente - tirano quello che probabilmente è il primo, vero, sospiro di sollievo da più di due mesi a questa parte.

Fioccano i cartelli esplicativi e i segnali che ricordano la necessità di mantenere le distanze interpersonali o il numero massimo di persone ammesse all'interno di ogni negozio; la mobilità all'interno dei singoli esercizi è spessissimo gestita tramite spazi delimitati dal nastro adesivo o da ingombri particolari (soprattutto per chi possiede locali più ampi). Il tempo di stop forzato ha impresso in modo pesante il proprio peso sull'economia della comunità ma allo stesso tempo ha permesso - a chi ha saputo o potuto cogliere l'opportunità - lavori di ristrutturazione e addirittura traslochi, per alcune attività.

Pur sotto le gocce di pioggia che hanno caratterizzato i primi due giorni di questa settimana di "via libera", la città riprende quindi a vivere e il viavai di macchine e pedoni popola le strade: le mascherine e i guanti di lattice sono, ovviamente, all'ordine del giorno anche per chi semplicemente sfrutta un paio d'ore del pomeriggio per prendere una boccata d'aria (o rivedere amici, compagni di scuola o "congiunti").