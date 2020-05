Coronavirus: la ripartenza di Mondovì in 5 mosse

FONDO PER LA RIPARTENZA: 200MILA EURO A FAMIGLIE E NEGOZI -

Il Comune di Mondovì istituisce un "Fondo per la Ripartenza" dedicato alle famiglie, al commercio al dettaglio e agli esercizi di vicinato, sostenendo le botteghe monregalesi attraverso l’erogazione ai cittadini di voucher per gli acquisti. A fronte di una spesa effettuata presso uno degli esercizi di vicinato della città, il cittadino si vedrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare nel medesimo esercizio. Il fondo avrà una dotazione iniziale pari a 200mila euro e il sistema garantirà agli esercizi di vicinato un fatturato complessivo pari ad almeno il doppio dell'investimento del Comune: un modo virtuoso per utilizzare le risorse pubbliche mediante un effetto leva. Naturalmente, il fondo potrà essere incrementato grazie ad eventuali donazioni da parte di aziende private, laddove anche nella nostra città vi siano operatori economici che intendano seguire esempi virtuosi verificatisi in altre realtà, anche vicine.



ESENZIONI E SCONTI SULLA TARI - In attesa e in aggiunta alle misure disposte dal Governo centrale e dalla Regione Piemonte, il Comune di Mondovì applicherà l'esenzione totale del canone dell'occupazione del suolo pubblico per tutti i dehors relativamente all'anno 2020. Sarà consentita l'occupazione di suolo pubblico gratuita a tutte le attività di vicinato. Per tutte le attività commerciali e artigianali che sono state oggetto di chiusure forzate, e per tutti gli studi professionali chiusi a seguito dell’emissione del DPCM, il Comune applicherà uno sconto sulla TARI e, a tal fine, utilizzerà risorse proprie per l'ammontare di 400mila euro.



"MONDOVÌ IN CANTIERE", ESENZIONI E SCONTI COSAP - Il dipartimento tecnico comunale, di concerto con le imprese appaltatrici dei lavori pubblici, ha predisposto un protocollo utile per il riavvio in sicurezza dei cantieri. Al fine di incentivare la ripresa dell'attività edilizia privata, il Comune contribuisce alle misure per il settore riconoscendo sconti ed esenzioni, anche fino al 100%, del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico per tutti i cantieri privati autorizzati.