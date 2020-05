Cuneo: dopo la sanificazione chiude il sottopasso del Movicentro per la messa in sicurezza igienico-sanitaria

A partire da domani, giovedì 21 maggio, dopo aver proceduto con la sanificazione, il sottopasso del Movicentro sarà chiuso per permettere lo svolgimento di interventi per la messa in sicurezza dell’area dal punto di vista igienico-sanitario. A darne notizia il Comune di Cuneo, dopo l'odierna riunione del Centro Operativo Comunale.

Se già normalmente non è umanamente accettabile che ci siano delle persone, prevalentemente stagionali della frutta, che non hanno nessun posto dove dormire se non spazi come il Movicentro, quest’anno, con l’emergenza sanitaria in corso, questa soluzione è impercorribile per la tutela della loro stessa salute e quella degli altri. La scorsa settimana il Comune di Cuneo, insieme ad altre Amministrazioni del territorio, ha chiesto alla Regione Piemonte e alla Prefettura, la nomina di un Commissario con competenze di Protezione Civile, visto che un Commissario per l’ambito sanitario è già stato nominato, per gestire dal punto di vista dell’accoglienza tutte le persone, con regolare permesso di soggiorno, che vengono a Cuneo da altri posti dell’Italia per fare la campagna della raccolta della frutta.