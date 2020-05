"Fase 2", Cirio è fiducioso: "Positivi e ricoveri in calo, ma manteniamo le distanze"

"Il Ministero della Salute ha certificato che oggi in Piemonte il rischio è basso. È certamente una notizia positiva, ma dobbiamo continuare a essere responsabili e mantenere la distanza". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che stamattina ha partecipato alla conferenza stampa organizzata per consegnare alla Protezione civile circa 120 mila mascherine, sequestrate nei giorni scorsi da funzionari dell'Agenzia delle dogane in collaborazione con la Guardia di finanza.

"I numeri sono confortanti - spiega Cirio - il ritorno all'attività lavorativa sta procedendo bene, i positivi, in rapporto al numero dei tamponi, stanno calando, così come i contagi e i ricoveri in terapia intensiva".