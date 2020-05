Piatti di Parola: 4 sale, ristorante in sicurezza

Nel cuore del centro storico della città di Cuneo, in via Savigliano 11, a pochi passi dall’area pedonale di via Roma e da Contrada Mondovì, sorge il ristorante “Piatti di Parola”, in un'atmosfera intima, elegante ma informale dove si possono gustare le delizie create dalle mani dello chef Fabrizio Parola.

Una cucina prevalentemente Mediterranea ma con un occhio di riguardo ai prodotti del Territorio, con specialità di Terra e Mare quali gli Agnolotti del Plin ai tre arrosti o il Branzino in Crosta di Patate e Olive Taggiasche.

Il Ristorante è a conduzione familiare: il Pane, la Pasta fresca e i Dolci sono di Produzione Propria.

Valeria Masi, moglie dello Chef, ci anticipa che sabato 23 maggio, il Ristorante “Piatti di Parola” riaprirà... Lo farà in totale sicurezza, seguendo alla lettera tutte le linee guida prescritte per la Nostra attività, ad eccezione di una, il distanziamento. Chi ci conosce già sa perfettamente che il distanziamento tra i tavoli era una pratica che mettevamo in atto molto tempo prima dell’avvento di questo temibile Virus.

Ripartiamo più forti di prima, consapevoli che non sarà facile, cercando di crescere come attività e come Persone”.

Con determinazione lo chef Fabrizio Parola ci conferma che: “noi non vendiamo solo una cena”, offriamo convivialità; un momento da ricordare, risate, emozioni e lo facciamo perché questo è il nostro mestiere che amiamo.

Oggi ripartiamo perché la città che ci ha adottati 12 anni fa ci ha dato tanto e questo è il nostro modo di ringraziarla. In controtendenza al Periodo, noi vogliamo investire su Cuneo, e quindi non ci troverete solo al Ristorante Piatti di Parola ma dal 23 maggio, grazie anche ai Proprietari dell’Hotel Lovera Palace (nelle Persone di Giorgio Chiesa e Stefania Calandri) ci troverete a gestire il Ristorante Grill del Lovera, con tante novità.





Il Ristorante Piatti di Parola è aperto tutte le sere dal mercoledì al lunedì, e la domenica anche a pranzo.

Si trova a Cuneo, in via Savigliano 11 Per info e prenotazioni chiamare il n. 0171 1890018





Il Grill del Lovera è aperto tutti i giorni pranzo e cena con giorno di chiusura giovedì.





Si trova a Cuneo in Via Roma 37 Per info e prenotazioni chiamare il n. 0171-690429

A Breve apriremo anche il nostro dehors esterno



Per chiarimenti o maggiori informazioni, chiamare lo 0172-054086