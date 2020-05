Saluzzo, dopo 73 giorni, è ripartito il mercato: 150 ambulanti e un discreto afflusso

“Non è ancora la normalità, ma via, andiamo avanti poco alla volta”. Un commento trasversale tra i vari ambulanti, categoria molto penalizzata dal lockdown, questa mattina al mercato del mercoledì di Saluzzo.

Dopo 73 giorni di stop per l’emergenza sanitaria Covid 19, e dopo i mercati riservati all’alimentare, si è inaugurata la Fase 2 del settore, in linea con le disposizioni nazionali che hanno riaperto i mercati a tutte le categorie merceologiche.

Il debutto a Saluzzo con una discreta frequenza di avventori a far compere tra i banchi, circa 150 complessivamente, con un solo lato occupato in corso Italia. molte le assenze.

Il mercato alimentare, oltre a piazza Cavour, è tornato in piazza Risorgimento, dopo lo spostamento provvisorio dei mesi scorsi in piazza Garibaldi. “C’è più afflusso qui – affermano gli ambulanti – grazie anche al fatto che i negozi sono stati riaperti".

Ci saranno più banchi al mercato di sabato, più impegnativa anche la predisposizione: “Stiamo lavorando alle planimetrie per assicurare il posto a tutti- afferma l’assessore alle attività produttive Francesca Neberti - Per una riapertura in sicurezza si è dovuto procedere ad una riorganizzazione dei posteggi. E’ prevalso temporaneamente il criterio dello spostamento dei blocchi di mercato, che resta comunque collocato nell’area centrale cittadina”.

Tutti con mascherina, guanti e igienizzante per le mani, messo anche a disposizione della clientela, oltre che sistemi di distanziamento del pubblico di 1 metro dal limite del banco, segnalati come obbligatori all’ingresso delle aree mercatali.

A garantire il rispetto della norma di sicurezza e l’uso corretto della mascherina sono stati impegnati volontari dell’Associazione Carabinieri e Polizia municipale.

Tra i prodotti nuovi in vendita al mercato, proprio le mascherine in stoffa di varia fantasia, anche "da sera".