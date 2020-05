Bra: prosegue la distribuzione delle mascherine della Regione

Prosegue a Bra la distribuzione della mascherine della Regione Piemonte, che hanno già raggiunto 13.500 residenti e che saranno consegnate nelle buche di tutti i braidesi, contestualmente all’arrivo della totalità della fornitura da Torino.

Ad occuparsi del grande lavoro di consegna sono i volontari del Gruppo Giovani della Croce Rossa che, coordinati dal Comune di Bra, quotidianamente coprono aree cittadine, fino al prossimo raggiungimento di tutte le utenze.

Si ricorda di attendere la mascherina presso il proprio domicilio: la Croce Rossa è autorizzata a consegnare mascherine esclusivamente tramite la distribuzione porta a porta nella buca delle lettere, e in nessun caso si possono ritirare presso la loro sede. Non è necessario prenotare né fare richiesta.

Nella giornata di oggi (19 maggio 2020) prenderanno il via le consegne di 4500 mascherine in zona San Matteo, San Michele e Bandito, da domani Riva, Falchetto e Cà del Bosco e nel fine settimana a Pollenzo, in collaborazione con i volontari di quartieri e frazioni.

Per ultimare la distribuzione si attende l’invio dell’ultima tranche di 12mila pezzi dalla Regione, previsto nei prossimi giorni. Al termine della distribuzione, che si prevede entro la fine del mese, sarà possibile indirizzare comunicazioni o segnalazioni per risolvere tutti gli eventuali casi di mancata consegna (es. buca delle lettere non rinvenuta, numero civico e/o nominativo non indicato sulla buca, ecc..) scrivendo una mail a: prociv@comune.bra.cn.it, con oggetto “Mascherine Regione”.

Si ricorda che è obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. L’utilizzo corretto di tali dispositivi va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico), che restano invariate e prioritarie.