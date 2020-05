Tutto pronto per la terza puntata del Sabato Culturale di Langhe Roero e Monferrato. Sabato 23 maggio alle ore 11.00, Roberto Cerrato ed i suoi ospiti saranno in diretta Facebook sulla pagina del Centro Culturale San Giuseppe per l’appuntamento culturale della settimana. Tra gli invitati: Giorgio Calabrese, medico nutrizionista e consulente del Ministero della salute, Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato, Carlotta Boffa, assessore alla cultura di Alba e Roberta Favrin, giornalista professionista.