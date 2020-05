Garessio ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Ferreri: partecipò alla campagna di Russia

Mercoledì 20 maggio 2020 la città di Garessio ha celebrato un compleanno speciale: il sindaco, Ferruccio Fazio, e il suo vice, Massimo Sommariva, hanno portato gli auguri di tutta l'amministrazione comunale e della cittadinanza a Ferruccio Ferreri, che ha compiuto 100 anni.

La campagna di Russia, la prigionia in Siberia, il ritorno a Garessio e il lavoro in Lepetit: tutti ricordi ancora vivi nel centenario, che ogni giorno si tiene in movimento e pedala sulla cyclette.

Come ricordano dal municipio, l'uomo ha pubblicato un libro in occasione dei suoi 90 anni, nel quale ha raccontato la sua storia. Il titolo? "A novant'anni è tempo di raccontare - Un ragazzo garessino alla campagna di Russia". Tiratura? 150 copie, esaurite in pochi giorni.

Ferruccio Ferreri vive a Garessio insieme alla figlia Magda.