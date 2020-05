Dal decreto rilancio un bonus ai lavoratori domestici: 500 euro al mese per aprile e maggio

DECRETO RILANCIO: BONUS LAVORATORI DOMESTICI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio che prevede, tra l’altro, l’erogazione di un bonus di 500 euro al mese per aprile e maggio a favore dei lavoratori domestici che avevano in corso al 23 febbraio 2020 uno o più contratti di lavoro per un totale complessivo di almeno 10 ore settimanali.

Tale bonus si inserisce nell’ambito degli interventi straordinari a sostegno dei lavoratori che hanno perso o ridotto notevolmente il proprio reddito durante il periodo di chiusura dettato dalle regole per evitare il contagio da Covid-19.

Il bonus verrà erogato dall’INPS a seguito di specifica domanda che dovrà essere presentata dagli interessati attraverso il sistema telematico dell’Istituto.

Il Patronato EPACA Cuneo, grazie alla capillarità degli Uffici zonali di Coldiretti, ha già dimostrato l’efficienza, la professionalità e la tempestività del lavoro dei propri operatori in occasione dell’invio telematico delle richieste di bonus a favore dei lavoratori autonomi e degli stagionali dell’agricoltura e del turismo, arrivando a presentare in pochissimi giorni oltre 10.000 domande.

Anche in questa occasione, EPACA Cuneo mette immediatamente a disposizione i propri Uffici territoriali per essere come sempre di aiuto a coloro che necessitano di assistenza qualificata al fine di poter ottenere al più presto il bonus dall’INPS.

Tutti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio provinciale di EPACA Coldiretti e agli Uffici zonali ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano nonché al Centro Servizi alla Persona di Cuneo, oppure inviare una email alla casella di posta epaca.cn@coldiretti.it.