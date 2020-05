Il Consorzio Ecologico Cuneese riapre i contenitori di abiti usati

Il Consorzio Ecologico Cuneese informa i propri utenti che la ditta cui è affidato il servizio in oggetto, Humana People to People Italia, ente non lucrativo che realizza progetti di solidarietà in Italia e all’estero, renderà nuovamente accessibili tutti i 120 contenitori di abiti usati presenti sui 54 Comuni, durante la settimana del 25 maggio con la graduale ripresa della raccolta.

Si richiede ai cittadini di NON DEPOSITARE a terra sacchi di abiti usati nelle vicinanze del contenitore ma di attendere che lo stesso venga riaperto. Si ringrazia per la collaborazione.