A Bra, agevolazioni su occhiali e lenti

Il progetto nato per agevolare famiglie e persone in difficoltà, è stato pensato da Davide Ingrassia, titolare del negozio Ottica Solferino di Bra, in via Vittorio Emanuele II, 90.

L’iniziativa partirà la prossima settimana e sarà rivolta a chi ha un Isee basso (per sapere il tetto massimo di Isee, i clienti potranno chiamare lo 0172-054086), a chi a causa del covid-19 ha perso il lavoro, ai cassaintegrati, a chi ha avuto un calo del fatturato dovuto alla chiusura della propria attività e agli studenti.

Questa operazione “Anti Covid-19” sarà attiva fino al 31 dicembre 2020, perché, purtroppo, la ripresa economica sarà lunga e tutta in salita.

Nello specifico possiamo anticipare che ci saranno:

- agevolazione sull'acquisto di un occhiale completo da vista monofocale (solo lontano o solo vicino) con *lenti antigraffio e antiriflesso (*lenti di serie) a due fasce da 50 euro e da 70 euro (in base allo spessore della lente)

- agevolazione/bonus del 50% su lenti oftalmiche con protezione da luce blu (radiazioni luminose dannose derivanti da Pc/Smartphone/Tablet/Tv/Lavagne Lim) per studenti dai 6 ai 18 anni.

Davide Ingrassia, titolare dell’ottica Solferino di Bra precisa che “la maggior parte delle montature proposte saranno di produzione Italiana, come la totalità delle lenti oftalmiche e sempre nell’ottica di un aiuto anche tra commercianti, vorremmo far sapere che stiamo entrando nel circuito ‘La Terra di Mister Facile’ iniziativa nata da imprese che si sono aggregate per essere più forti sul mercato”.

Per chiarimenti o maggiori informazioni, chiamare lo 0172-054086

L’Ottica Solferino si trova a Bra, in via Vittorio Emanuele II, 90

Facebook www.facebook.com/otticasolferinobra/

Sito internet www.otticasolferinobra.it

E-mail boss.srls@libero.it