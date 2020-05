All’Alstom di Savigliano premio di risultato da 3.264 euro lordi oltre la quattordicesima

Stabilito il premio di risultato per l’Alstom di Savigliano che verrà versato nel mese di giugno agli oltre 1000 dipendenti dello stabilimento di via Ottavio Moreno.



Il premio per il 2020 ammonta a 2.184 euro a cui c’è da aggiungere i 1.080 euro di premio feriale. Si tratta di 3.264 euro lordi di premio che verranno versati ai lavoratori nel mese di giugno oltre la quattordicesima.



Il premio di quest’anno è inferiore a quello dell’anno scorso che è stato il più alto in assoluto dal 2003 e che si attestava a 3.672 euro lordi.



Il Pdr 2020 di Alstom Savigliano resta comunque ben al di sopra della media calcolata sui 17 anni di premio (la media è di 2.991 euro).



Il premio di quest’anno è in linea con il Pdr del 2017 (3.237 euro lordi).



Durante l’incontro sono stati anche stabiliti i margini sulle quattordicesime che verranno erogati sempre nel mese di giugno e che partono dai 506,13 euro per i contratti fino al quinto livello e vanno ai 578, 43 euro del settimo e l’ottavo livello.



L’incontro è avvenuto per via telematica tra i vertici dell’azienda e le rappresentanze sindacali di Anqui, Fim, Fiom, Fismic e Uilm.