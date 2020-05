Tirerà aria di "rilancio"? Domani Beppe Ghisolfi su La 7 da Myrta Merlino

Tirerà finalmente aria di "rilancio"? Le sorti economiche del Paese, che fanno il paio con quelle politiche del governo, saranno al centro anche questo venerdì del popolare programma di mezzogiorno condotto dalla giornalista Myrta Merlino sulla 7. Il Banchiere scrittore - dopo il successo nell'Arena di Giletti e nella Piazza Pulita di Formigli - tornerà all'Aria che tira e interverrà in collegamento da Cervere sui temi relativi alla non facile attuazione dei provvedimenti che dovrebbero, il condizionale è d'obbligo, dare liquidità a milioni di famiglie e imprese, mentre nell'Unione Europea prosegue il braccio di ferro tra Nord e Sud sul progetto di fondo di ricostruzione postcovid, il "recovery found": sarà una sovvenzione a fondo perduto o l'ennesimo debito che l'Italia dovrà contrarre?

Frattanto, nonostante la crisi politica tutta italiana, prende largo il patriottismo finanziario dei nostri risparmiatori: ammontano infatti a 22 miliardi di euro le sottoscrizioni del BTP Italia, il buono del Tesoro con scadenza fra 5 anni e vincolato alla copertura delle spese economico sociali necessarie alla ripresa dopo l'emergenza sanitaria. Come più volte ribadito dal Professor Ghisolfi, se la classe dirigente di governo acquistasse la piena credibilità, basterebbe una sottoscrizione, rigorosamente su base volontaria, del 10 per cento del complessivo risparmio bancario e postale dei nostri concittadini per uscire dal dilemma dell'indebitamento verso terzi.