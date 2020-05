La Fondazione Mirafiore prosegue con gli incontri online: sabato si parla di "Turismo di Resistenza"

Dopo i racconti e le riflessioni sul settore della ristorazione, sul mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo e sul cinema, sabato 23 maggio, alle 17.30, il ciclo prosegue con un altro incontro per parlare di turismo: altro settore letteralmente travolto dallo tsunami coronavirus. Il 2020 doveva essere l'anno dell'esplosione del turismo come settore trainante del paese, si prevedeva di sfondare il tetto dei 50 miliardi di fatturato, e invece le cose sono andate diversamente. Il Piemonte, di conseguenza, con i territori di Langhe, Roero e Monferrato, patrimonio Unesco, si trova in grande difficoltà. Il 2020 avrebbe dovuto essere l'anno della 90 esima Fiera del Tartufo, si preannunciava un'edizione importantissima, senza precedenti, ma ora quali sono le prospettive? Quali le misure messe in campo? Quali, soprattutto, le idee per aiutare questo settore?