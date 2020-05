Ripartono le attività al Centro Cinofilo Etologico “Porta della Langa” di Carrù

“Ci eravamo lasciati ai primi di Marzo con tanta incertezza e paura: il virus ha cominciato a diffondersi tra di noi e, insieme a tantissime attività, siamo stati costretti a rimandare a data da destinarsi la riapertura del nostro centro” – sono le parole del presidente Daniel Sebastian Ossino – “Ci siamo mossi a livello nazionale insieme al Dipartimento Cinofilia dell’ENDAS, proponendo delle ferree linee guida da adottare in campo con cani e proprietari e adesso, finalmente, vediamo la fine del tunnel”.

Da lunedì 18 Maggio anche per i centri cinofili piemontesi è stato possibile riprendere le attività in campo con soci e clienti e il “Porta della Langa” di Carrù non vuole essere da meno, con un ricco programma di eventi a attività: “In questi due mesi abbiamo avuto la possibilità di risistemare la struttura, realizzando tre nuovi campi in cui svolgere l’attività di asilo diurno per i nostri cani, in cui sono stati inseriti giochi per tutte le taglie ed età. Il recinto coperto, inoltre, ci permetterà di svolgere le attività cane/proprietario anche in caso di cattivo tempo. E che dire della pensione che sta prendendo sempre di più forma? A breve metteremo a disposizioni sei box con annesso giardino per i nostri ospiti a quattro zampe che si fermeranno in struttura per più di un giorno. Un personale qualificato a livello nazionale si prenderà cura notte e giorno dei vostri cani, con un’offerta formativa sempre più completa!” – conclude Ossino.

E come potrebbe non essere così? Presso il Centro Cinofilo Etologico “Porta della Langa” potete avvalervi di Istruttori e Tecnici che aderiscono all’Ente di Promozione Sportiva ENDAS, affiliato al CONI ed accreditato dal Ministero dell’Interno e dal MIUR, gli stessi sono dotati di qualifica professionale, iscrizione all’albo e polizza assicurativa RC.

Appuntamenti fissi: tutti i giorni con l’asilo cinofilo, sabato pomeriggio classi per cuccioli, domenica mattina classi di socializzazione.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito https://centroportadellalanga.wordpress.com/ e la pagina Facebook: “Centro Cinofilo Etologico Porta della Langa”