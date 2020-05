Le proposte per la fase 2 del Partito Democratico di Savigliano: “Si riparte tutti insieme”

Il Partito Democratico di Savigliano presenta le sue proposte per la ripartenza della città durante la "fase 2" dell’emergenza Covid-19 che “che deve garantire innanzitutto la sicurezza delle persone, per non vanificare gli sforzi ed i sacrifici fatti finora. Una fase che si presenta come assolutamente inedita, nei tempi, nei modi e negli esiti”.

“Per questo - aggiungono - occorre pensare a forme di sostegno e di accompagnamento alla ripresa economica fuori dai classici schemi, coniugando sicurezza, sostegno all'economia e solidarietà”.

“È necessario che tutti gli attori economici, pubblici e privati, condividano una strategia, unendo risorse e obiettivi. E’ quanto mai necessario che la nostra città si impegni alla costruzione di un Piano Strategico che individui i nuovi assi di sviluppo e le relative azioni per raggiungerli. Le proposte che qui formuliamo colgono un orizzonte sia di breve periodo che di mediolungo periodo, in quanto bisognose di una maggior pianificazione. Tali proposte si basano su due caratteristiche: innovazione, perché occorre trovare risposte nuove a scenari inediti; condivisione, perché è necessario agire in sinergia, e suggeriscono inoltre alcune linee di fondo per un modello attuativo”.

Suddiviso in punti il “Piano strategico” proposto dal Pd saviglianese comprende proposte che passano dall’economia locale, alla scuola fino alla salute pubblica, passando per la cultura.