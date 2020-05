La buona scuola: testimonianza di un’allieva dell’IPS Velso Mucci di Bra al tempo del Coronavirus

Per questo motivo stanno fioccando ringraziamenti da parte di studenti che premiano il lavoro di tanti insegnanti e dirigenti, che si sono spesi senza risparmio per salvaguardare il diritto fondamentale all’istruzione. È il caso dell’IPS Velso Mucci di Bra, che non ha lasciato indietro nessuno dei suoi iscritti, vedendosi recapitare questa bella testimonianza che pubblichiamo con piacere.

“Mi chiamo Chiara Ferrino, ho 20 anni e frequento il quinto anno di Servizi enogastronomici, articolazione Sala, al Mucci di Bra. Mi sono trovata molto bene con le lezioni online, nonostante l’iniziale stranezza di queste insolite attività; ora va tutto alla grande e noi alunni riusciamo a svolgere verifiche e interrogazioni da casa! L’esame di Stato è per noi ancora un’incognita: da poco abbiamo saputo come sarà strutturato e come si svolgerà, ma stiamo tutti studiando molto per far andare le cose per il meglio. I miei docenti si stanno impegnando a fondo, anche per rassicurarci ed incoraggiarci a fare questo ‘sforzo finale’, perché ormai siamo agli sgoccioli, manca davvero poco! Penso che le mie preoccupazioni ed ansie siano comuni ad altri ragazzi e ragazze: penso alla paura di non ricordarsi tutto o di andare nel panico. Credo comunque che questa situazione ci abbia fatto crescere molto e ci abbia responsabilizzato anche in ottica futura”.