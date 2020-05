664 mila euro di fondi donati alle associazioni per l’ospedale unico Saluzzo-Savigliano-Fossano durante l’emergenza Covid 19

664 mila euro è il totale dei fondi donati per l’emergenza Covid 19 alle associazioni saviglianesi Amici dell’Ospedale SS Annunziata, Cuore in mente APS e Solidali.

Fondi che sono stati trasformati in materiali dpi e in apparecchiature sanitarie per gli ospedali di Saluzzo, Savigliano e Fossano.

428 privati, 47 aziende, 34 associazioni hanno contribuito durante questi ultimi tre mesi di emergenza sanitaria permettendo di arrivare a un totale di acquisti per apparecchiature e dispositivi richiesti dall’Asl Cn1 ancora in corso pari a 545.503 euro.

190 mila euro sono stati investiti per acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, tute.

Sono inoltre stati ricevuti materiali per un valore di 80 mila euro, mentre oltre 79 mila invece è il valore dei materiali acquistati e ricevuti in donazione.

Infine, le associazioni hanno raccolto tute donate e acquistate per un valore di oltre 7.800 euro.

“Grazie al prezioso aiuto del dottor Doronzo abbiamo saputo indirizzare i fondi a seconda delle esigenze dell’emergenza sanitaria. Un grazie eccezionale a tutti gli oltre 500 soggetti tra aziende privati e associazioni che hanno versato anche cifre importanti - ha spiegato durante la conferenza stampa Remigio Galletto presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale SS Annunziata - . E’ il segnale che la nostra gente ha dato in risposta a quella che io definisco la Terza Guerra Mondiale che è tutt'altro che finita”.

L’emergenza sanitaria infatti continua e durante la fase 2 obiettivo delle associazioni sarà quello di dare priorità e supportare i malati e i pazienti in attesa di esami e visite ambulatoriali, evitando la ripresa del virus. Sono infatti già circa 48 mila i pazienti in attesa nell’Asl Cn1. “Ognuna delle associazioni continuerà a dare supporto - spiega Francesco Villois - perchè l’emergenza non è finita, non sappiamo cosa succederà dobbiamo essere pronti con i fondi se la gente continuerà a darci la sua fiducia. La nostra priorità saranno i malati e l’assistenza al personale medico e alle altre strutture, perché adesso si creerà un ritorno all’ospedale. Continueremo poi come associazioni insieme a quelle di Saluzzo, Savigliano e Fossano con il nostro obiettivo primario che è quello dell’ospedale unico previsto dal piano Magni”.

Grazie alle donazioni ricevute dalle associazioni sono anche state recapitate le mascherine ai dipendenti comunali che a partire da lunedì riprenderanno il servizio “Grazie per il vostro contributo - ha concluso il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio - . Noi come Amministrazione siamo sempre pronti a collaborare e dare una mano”.