Cuneo, il mercato extra-alimentare di domani spostato in piazza Galimberti

Si è conclusa da poco la riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale di Cuneo. In ottemperanza alle linee guida contenute nel Protocollo per la riapertura delle attività approvato da Governo e Conferenza delle Regioni, il mercato di domani mattina (venerdì 22 maggio) subirà alcune modifiche. In via sperimentale, i banchi extra alimentari abitualmente ubicati in Piazza Seminario saranno spostati in Piazza Galimberti, così da assicurare maggior distanziamento sia tra gli operatori che tra i clienti.

Sempre in tema commercio, da oggi, sul sito istituzionale del Comune, nella pagina Sportello Unico Attività Produttive (Suap) sotto la voce “Presentare Istanze-dehors-proroga”, le attività interessate ad ampliare il proprio dehor possono compilare direttamente online il modulo di richiesta n. 3456 (“Comunicazione di occupazione temporanea di suolo pubblico presso attività di commercio e somministrazione alimenti e bevande -Emergenza epidemiologica Covid-19”). L’ampliamento sarà concesso fino al raddoppio dello spazio precedentemente richiesto; tavoli, sedie e ombrelloni potranno essere posati anche non in prossimità dell’esercizio commerciale; l'occupazione potrà essere ampliata durante l’apertura dei locali e completamente rimossa alla chiusura dell’esercizio.