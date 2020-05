Ha vinto Mondovì! Chiuso il reparto Covid in ospedale

Oggi, giovedì 21 maggio 2020, Mondovì può finalmente esultare: dopo mesi di dura battaglia, il reparto Covid istituito presso la Medicina B dell'ospedale "Regina Montis Regalis" è stato ufficialmente chiuso.

L'annuncio è giunto direttamente da parte del personale sanitario del nosocomio monregalese, che sui social network ha postato una fotografia di gruppo, accompagnata dalla seguente frase: "Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere".

In coda, l'hashtag #peroraabbiamovinto, che nasconde in sé gioia per ciò che è stato e speranza nei confronti del domani.

In questo momento, dunque, il "Poveri Infermi" di Ceva rimane l'unico ospedale del Monregalese a ospitare pazienti positivi al Coronavirus (circa 20 su 38 posti letto disponibili).