Nel Parco delle Alpi Marittime permessi, senza assembramento, picnic e grigliate con familiari e amici

Dal 18 maggio nuove regole per accedere alle aree verdi e ai parchi, con possibilità di svolgere attività ludiche e ricreative all'aperto. Meteo permettendo, saranno numerosi i cuneesi che raggiungeranno le aree attrezzate per una grigliata, un barbecue o un picnic. Perché dal 18 maggio è possibile, sempre nel rispetto delle misure di distanziamento e di non assembramento.

Ecco cosa si può fare nelle Aree Protette Alpi Marittime.

picnic, grigliate e barbecue;

brevi soggiorni in tenda, camper o roulotte (massimo 48 ore nella stessa località);

raccolta di funghi ed erbe officinali (con tesserino e/o debitamente autorizzate);

sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale (minimo 1 metro) e senza alcun assembramento di persone che non siano famigliari conviventi.

è consentito inoltre:

-svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;



il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 Dlgs legislativo n. 42/2004) è consentito a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle loro dimensioni e caratteristiche nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

E' obbligatorio avere con sé la mascherina per indossarla in caso di necessità o entrare in esercizi pubblici