Open Baladin Cuneo pronto a riaprire con le nuove regole: "Meno tavoli e orari ridotti, ma ripartiamo con fiducia"

Open Baladin Cuneo sabato 23 maggio riaprirà al pubblico. E' uno dei quattro locali a marchio Baladin presenti in diverse città d'Italia in grado di rispondere ai parametri di sicurezza richiesti alle attività di somministrazione.

A Roma, Milano o Bologna, con queste regole, Baladin non può aprire. Aprirà, sempre in provincia di Cuneo, anche l'Open Garden di Piozzo.

Elio Parola, alla guida del locale di piazza Foro Boario a Cuneo, parla di regole difficili, tutte da interpretare. Sono molti i ristoratori della città che per il momento non riaprono al pubblico, perché non hanno lo spazio sufficiente per garantire il distanziamento in primis. E perché i costi non sarebbero coperti. Meglio continuare con il "take away", in attesa di poter sfruttare i dehors o di nuove linee guida, possibilmente meno restrittive.

Baladin Cuneo invece apre. "Abbiamo due fortune: un grande spazio interno e un grande spazio esterno, sulla piazza. Ma non è che possiamo occuparla tutta, sarebbe impensabile".

Stamattina sono iniziati i lavori di sanificazione e igienizzazione, lo studio del distanziamento fra i tavoli, dentro e fuori. Si perderanno dei posti a sedere e verranno ridotti gli orari di apertura, che andavano dalle 7 della mattina alle 2 di notte nel periodo pre-Coronavirus. "Dobbiamo tagliare i costi in ogni modo e per forza di cose non potremo più garantire una copertura dell'intera giornata", ha ancora specificato Parola, che prova comunque a metterci tutto l'entusiasmo che lo contraddistingue da sempre: "Ripartiamo con fiducia, nonostante tutto".