"Bogre - La grande eresia europea": Bergolo protagonista del film di Fredo Valla

Il regista attraversa gli spazi, solo e in compagnia; le stagioni si susseguono, il giorno lascia spazio alla notte, al sentiero lungo un fiume seguono le immagini di una capitale europea. Presto lo spettatore viene coinvolto in un ritmo di immagini, voci e musiche che vanno e vengono, un cerchio che si allarga sempre di più, un andirivieni stimolante, un dondolio capace di interrompersi per diventare una freccia che mira al bersaglio, che va dritta al punto. Allo stesso modo del pensiero umano, che di lineare ha ben poco, il cinema aiuta a creare le associazioni visive ed emotive, a vivere nel tempo del film le vicissitudini di secoli e secoli. Andare e tornare, andare e tornare ancora, in movimento, per rispondere a delle domande, per trovare una soluzione, per provare a mettersi in salvo dall’oblio, per dare spazio alle differenze, per valorizzare spiritualità e culture lontane e vicine. Per esprimere una critica, per aiutare il pensiero ad essere critico.